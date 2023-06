Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Landesweiter Verkehrssicherheitstag - für mehr Sicherheit auf den Straßen Niedersachsens

Osnabrück/Aurich/Leer/Lingen (ots)

"Mehr Rücksicht im Straßenverkehr" lautet das Motto des 19. Verkehrssicherheitstags in Niedersachsen, an dem sich auch die Polizeidirektion Osnabrück beteiligt. Rund um den landesweiten Aktionstag am 17. Juni 2023 machen, vom Teutoburger Wald bis zu den Ostfriesischen Inseln, verschiedene Angebote auf die Wichtigkeit von gegenseitiger Rücksichtnahme im Straßenverkehr aufmerksam, darunter auch Bürgergespräche und Mitmachaktionen. Zudem wird das Thema Alkohol und Drogen im Straßenverkehr eine Rolle spielen. In diesem Kontext wird es noch bis zum 20. Juni direktionsweit verstärkte Kontrollmaßnahmen geben. Und auch in der digitalen Welt wird zu mehr Rücksichtnahme im Straßenverkehr aufgerufen. Unter den Hashtags #mehrverkehrssicherheit und #fahrklar macht die Polizei mobil.

Pressesprecher der Polizeidirektion Osnabrück, Malte Hagspihl, betont: "Um den Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern die Bedeutsamkeit dieses Themas zu verdeutlichen, setzen wir nicht nur auf Knöllchen. Wir suchen vor allem den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern. Wir wollen, dass durch gegenseitige Rücksichtnahme alle sicher an ihr Ziel kommen!"

Verschiedene Aktionen der Polizei im Überblick

In der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund werden u.a. verstärkt Motorräder kontrolliert. Darüber hinaus wird es eine größere Kontrollaktion in Wiesmoor geben. Ähnliche Kontrollaktionen führt auch die Polizeiinspektion Leer/Emden sowie die Polizeiinspektionen Emsland/Grafschaft Bentheim durch. Die Polizei möchte aber vor allem auch mit den Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern ins Gespräch kommen. So findet zum Beispiel bis zum kommenden Samstag ein fahrradbasiertes Mobilitätstraining für Geflüchtete in Zusammenarbeit mit der Kreisvolksschule Aurich statt. Auch die Kleinsten werden durch die Expertinnen und Experten der Präventionsteams der Polizei in Grundschulen besucht und bekommen wertvolle Tipps für ihre ersten Schritte im Straßenverkehr.

Darüber hinaus finden Interessierte morgen einen Informationsstand der Polizei auf dem Marktplatz in Aurich sowie am 18. Juni auf dem Marktplatz in Dörpen. Ein Highlight in Dörpen ist das Wrack eines verunfallten PKW, welches die Folgen eines schweren Verkehrsunfalls realistisch veranschaulicht. Wer seine Reaktionsfähigkeit unter Beweis stellen möchte, ist dazu im Fahrsimulator der Verkehrswacht eingeladen. Auf ein ähnliches Angebot können sich die Besucherinnen und Besuchern in Osnabrück freuen. Dort bietet die Polizei am 17. Juni auf dem Theatervorplatz das Ausprobieren eines Überschlags sowie Fahrradbremssimulators an.

Die Polizei Niedersachsen veranstaltet seit über zehn Jahren jährlich einen landesweiten Verkehrssicherheitstag unter Beteiligung weiterer Träger der Verkehrssicherheitsarbeit, um damit die Inhalte und Zielsetzung der landesweiten strategischen Ausrichtung zu unterstützen. Zur Erhöhung der öffentlichen Wahrnehmung und Stärkung der Verbundwirkung wird diese eigenständige Maßnahme der Polizei Niedersachsen regelmäßig in zeitlicher Nähe zu einer unter der Federführung des Deutschen Verkehrssicherheitsrates (DVR) stehenden Verkehrssicherheitsaktion am dritten Samstag im Monat Juni durchgeführt.

