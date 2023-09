LPI-G: Handtasche während Einkaufs entwendet

Gera (ots) - Gera. In den frühen Donnerstagmorgenstunden (28.09.2023) gegen 04:40 Uhr gerieten mehrere Personen in der Humboldtstraße in einen verbalen Streit. Dieser eskalierte in der Folge, wobei der 44-jährige Täter einem 24-Jährigen in den Bauch und gegen den Kopf schlug. Der Geschädigte sowie der Täter kamen in Rahmen der Auseinandersetzung zu Fall und stürzten gegen einen parkenden Pkw. An diesem entstand ...

mehr