Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schlägerei zwischen mehreren Personen

Gera (ots)

Gera. In den frühen Donnerstagmorgenstunden (28.09.2023) gegen 04:40 Uhr gerieten mehrere Personen in der Humboldtstraße in einen verbalen Streit. Dieser eskalierte in der Folge, wobei der 44-jährige Täter einem 24-Jährigen in den Bauch und gegen den Kopf schlug. Der Geschädigte sowie der Täter kamen in Rahmen der Auseinandersetzung zu Fall und stürzten gegen einen parkenden Pkw. An diesem entstand Sachschaden. Eine 24-Jährige, welche ebenfalls an der Streitigkeit beteiligt war, wollte schlichtend eingreifen. Dabei wurde sie allerdings ebenfalls zum Ziel des Täters, so dass er begann, sie zu würgen. Eintreffende Polizisten trennten die Streitparteien und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 44-Jährigen ein. Die Geschädigten erlitten leichte Verletzungen. (TM)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell