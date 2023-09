LPI-G: Verkehrsunfall unter Alkohol

Gera (ots) - Gera. Am Dienstag (26.09.2023) zeigte der Eigentümer bei der Polizei an, dass aus seinem Kellerabteil am Kornmarkt sein Pedelec gestohlen wurde. Unbekannte Täter haben sich gewaltsam Zugang zum Kellerabteil verschafft und hieraus das Fahrzeug entwendet. Durch noch am selben Tag geführte Ermittlungen konnte das Pedelec aufgefunden und an den Eigentümer übergeben werden. Gegen eine 28-jährige ...

mehr