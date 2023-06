Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Pedale verwechselt - PKW nicht mehr fahrbereit

Güstrow (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Vormittag des 17.06.2023, gegen 09:00 Uhr, im Bereich des Gleviner Platzes in Güstrow. Nach derzeitigen Erkenntnissen beabsichtigte eine Fahrzeugführerin vorwärts in eine Parklücke einzuparken. Dabei verwechselte die 65-jährige Güstrowerin das Gas- mit dem Bremspedal und stieß frontal mit ihrem PKW gegen einen Baum. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Nach ersten Schätzungen beträgt der Sachschaden circa 6000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell