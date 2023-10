Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Festnahme nach Einbruch

Wesel (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 15:10 Uhr meldete ein Sicherheitsunternehmen einen Einbruch in einer Werkshalle in Wesel Fusternberg an der Schillwiese.

Bei Eintreffen der Polizei wurde eine Person auf dem Dach festgestellt, die daraufhin flüchtete. Der Täter lief in Richtung Lippe, sprang in den Fluss und durchquerte diesen. Anschließend verlor sich seine Spur in der Lippeaue.

Die Polizei leitete eine groß angelegte Fahndung ein, umstellte den betreffenden Bereich und begann, die Waldgebiete in der Lippeaue zu durchsuchen. Über die Wärmebildkamera des Hubschraubers wurde eine Wärmequelle in einem Waldstück festgestellt. Herangeführte Polizeikräfte konnten gegen 18:30 Uhr eine Person am Waldboden liegend festnehmen. Hierbei handelte es sich um einen polizeibekannten 32-jährigen Mann aus Wesel gegen den bereits ein Haftbefehl vorlag. Er wurde vorläufig festgenommen.

