POL-WES: Moers - Geklärte Verkehrsunfallflucht

Am Montag Vormittag (09.10.2023), gegen 09:45 Uhr, beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, wie ein in einer Parkbucht abgestellter Pkw Smart, auf der Haagstraße durch einen schwarzen VW Golf beschädigt wurde und der Fahrer des Golfs sich anschließend von der Unfallstelle entfernte ohne sich um den entstandenen Schaden am Smart zu kümmern.

Durch die Angaben des Zeugen konnten eingesetzte Polizeibeamte den Unfallverursacher wenig später in der Nähe der Unfallörtlichkeit antreffen.

Bei der Überprüfung seiner Personalien konnte festgestellt werden, dass es sich bei dem Unfallverursacher um einen 36- jährigen Moerser handelt, dem die erforderliche Fahrerlaubnis entzogen wurde. Die Polizisten untersagten ihm vor Ort die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein.

