POL-WES: Kamp- Lintfort - Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Jugendlichen

Am Montag (09.10.2023), gegen 17:20 Uhr, ereignete sich am Kreisverkehr Friedrich-Heinrich-Allee / Friedrichstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem bislang unbekannten Pkw und einem Elektroroller.

Eine 15-jährige Kamp-Lintforterin befuhr mit ihrem Elektroroller die Friedrich-Heinrich-Allee in Fahrtrichtung Innenstadt. Am Kreisverkehr stieß sie mit einem Pkw zusammen, der von der Friedrichstraße aus in den Kreisverkehr einfahren wollte. Die Jugendliche stürzte und verletzte sich.

Der Pkw entfernte sich, ohne sich um die Verletzte zu kümmern und seine Personalien zu hinterlassen. Zur ärztlichen Versorgung brachte ein Krankenwagen die 15-Jährige in ein nahegelegenes Krankenhaus, wo sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte.

Der Flüchtende Fahrzeugführer im Pkw wird wie folgt beschrieben: Roter PKW älteren Baujahres, männlicher Fahrzeugführer, etwa 40 Jahre alt, Glatze mit dunklem Haarkranz, dunkler Bart, Brille, bekleidet mit einer auffallend hellen Jacke.

Wer kann Angaben zum Unfallverursacher und zum Unfallhergang machen?

Das ermittelnde Verkehrskommissariat erbittet Hinweise unter der Telefonnummer 02842 / 934-0.

