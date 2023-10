POL-WES: Voerde - Brand von zwei Mofarollern

Wesel (ots) - Auf der Rudolf- Diesel -Straße kam es heute gegen 12:01 Uhr in Höhe eines Discounters für Heim und Garten zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Eine 51- jährige Weselerin bog vom dortigen Parkplatz nach links auf die Rudolf - Diesel - Straße in Richtung B 58. Dabei kollidierte sie mit dem Pkw eines 40- jährigen Weselers, der seinerseits die Rudolf- Diesel- Straße in Richtung Feldstraße befuhr. ...

