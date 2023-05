Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Kurierfahrt im RE19 - Bundespolizei beschlagnahmt Marihuana

Duisburg (ots)

Bundespolizisten trafen am Montagnachmittag (15. Mai), um 16.25 Uhr, einen Reisenden (24) im RE 19 an, der 38 Tütchen Marihuana mit sich führte. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen.

In einer vierer Sitzgelegenheit saß der 24-jährige Algerier, als Bundespolizisten ihn auf der Fahrt von Oberhausen nach Duisburg kontrollierten. Ausweisen konnte sich der junge Mann nicht, sodass eine Identitätsfeststellung vor Ort nicht möglich war und er die Beamten aus dem Zug begleitete. Beim Verlassen des Zuges nahm er eine Brötchentüte an sich, die neben ihm auf dem Boden stand. Als er diese Tüte hochnahm, stieg ein süßlicher Geruch auf. Die Beamten sahen in die Tüte hinein und erblickten 38 Verschlusstütchen mit insgesamt 51 Gramm Marihuana.

Das Betäubungsmittel wurde eingezogen, der Tatverdächtige vorläufig festgenommen und an die Kriminalwache des Polizeipräsidiums Duisburg übergeben. Im weiteren Verlauf musste der 24-Jährige wegen fehlender Haftgründe entlassen werden.

Ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell