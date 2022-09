Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariates in Peine vom 03.09.2022

Peine (ots)

Diebstahl aus Firmen-PKW

In der Zeit vom 01.09.2022, 17:00 Uhr, bis 02.09.2022, 06:20 Uhr, kam es zu einem Diebstahl aus einem Firmen-PKW.

An dem VW Transporter, welcher verschlossen auf dem Gelände einer Sanitärfirma in der Vöhrumer Straße in Peine parkte, wurde die seitliche Schiebetür aufgehebelt und das in dem Fahrzeug befindliche Werkzeug entwendet.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171 / 99 90 zu melden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell