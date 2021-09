Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Streitgkeiten im Stadtgebiet

Lüdenscheid (ots)

Am 10.09.2021 kam es im Stadtpark zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Gegen 19:55 Uhr traf ein 18-jähriger Altenaer auf flüchtige Bekannte, um eine vorausgegangene Streitigkeit zu klären. Das lief jedoch nicht so, wie sich das der Altenaer gedacht hatte. Er kassierte unvermittelt Tritte und Schläge von den zwei Bekannten (15 und 16 Jahre) aus Lüdenscheid und flüchtete sich anschließend in sein Fahrzeug. Ein 16-Jähriger trat dann noch mehrfach gegen den Pkw und schlug mehrere Scheiben ein. Der leicht verletzte Geschädigte erschien erst später auf der Polizeiwache und erstattete Strafanzeige.

Am 11.09.2021 gerieten zwei 42-jährige Lüdenscheider aneinander. Um 05:00 Uhr entwickelte sich in der Wilhelmstraße ein Streit, einer der Männer schlug seinem Kontrahenten ins Gesicht und beschädigte dessen Brille. Er erhielt anschließend einen Platzverweis von der Polizei. Der Andere erlitt leichte Verletzungen. Der genaue Hergang muss noch geklärt werden.

In der Glatzer Straße eskalierte am 12.09.2021, gegen 02:00 Uhr, ein Streit. Hier drang ein 22-jähriger Lüdenscheider in den Hausflur eines Mehrfamilienhauses ein, es kam zum Streit mit weiteren Partygästen. Der Tatverdächtige schubste sein Gegenüber und packte ihn am Hals. Der "Störer" wurde zu Boden gebracht und an die Polizei übergeben. Auch hier konnte er sich nicht beruhigen und wurde anschließend ins Polizeigewahrsam gebracht.

Hinweise in allen Fällen an die Polizei Lüdenscheid unter 02351-9099-0.(Becks)

