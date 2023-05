Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 53-jährige Chinesin am Bahnhof Emmerich

Kleve - Emmerich (ots)

Die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn informierte die Bundespolizei am Montagvormittag, 15. Mai 2023, über einen aggressiven Fahrgast ohne Fahrschein im Regionalexpress RE 19 auf der Fahrt von Zevenaar nach Emmerich. Nach der Ankunft am Bahnhof im Emmerich übernahm eine Streife der Bundespolizei eine 53-jährige Reisende und überprüfte ihre Personalien in den polizeilichen Datenbeständen. Hierbei stellte sich heraus, dass die Chinesin durch die Staatsanwaltschaft in Berlin mit einem Haftbefehl wegen Beleidigung gesucht wurde. Hiernach musste die Frau noch eine Geldstrafe in Höhe von 4400 EUR bezahlen oder eine 110-tägige Haftstrafe verbüßen. Die Gesuchte wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle hat die Bundespolizei die Frau zum Haftantritt in das Gefängnis in Dinslaken eingeliefert, da sie die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell