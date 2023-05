Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gewalttäter verletzt 54-jährige Bielefelderin bei seiner Flucht durch den Hauptbahnhof

Bielefeld (ots)

Am Sonntagabend (14.Mai) beobachten zwei Passanten wie ein Mann auf Höhe des Eingangs zur U-Bahnhaltestelle "Hauptbahnhof" auf zwei Männer einschlug. Um Hilfe zu holen, rannten die 23-jährige Zeugin und der 23-jährige Zeuge in den Hauptbahnhof und informierten zwei Mitarbeiter der DB-Sicherheit. Während der Sachverhaltsschilderung lief der Täter der Körperverletzung ebenfalls in den Hautbahnhof und versetzte den Zeugen im Vorbeilaufen einen Schlag an den Hinterkopf. Im weiteren Verlauf seiner Flucht stieß er eine 54-jährige Frau in der Haupthalle zur Seite. Dabei stürzte die Frau rückwärts zu Boden, schlug mit dem Hinterkopf auf den Boden und verletzte sich im Beckenbereich und am Hinterkopf. Nach der Erstversorgung vor Ort erfolgte die weitere Behandlung der verletzten Bielefelderin in einem Krankenhaus.

Durch eine Zeugenaussage stellten Bundespolizisten den Gewalttäter auf einem Bahnsteig und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 25-jährigen afghanischen Staatsangehörigen ein.

Der Tathergang und die Hintergründe der körperlichen Auseinandersetzung am Eingang zur U-Bahnhaltestelle "Hauptbahnhof" sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen des Polizeipräsidiums Bielefeld.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell