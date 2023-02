Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen gesucht - Einbruch und Einbruchversuch

Lingen (ots)

Am Montagmorgen kam es in Lingen zu einem Einbruch und einem Einbruchversuch. Bislang unbekannte Täter begaben sich zunächst gegen 00:38 Uhr auf das Gelände eines Lebensmittelmarktes an der "Rheiner Straße" und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten einer in dem Gebäude ansässigen Bäckerei. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten, gelangten ersten Erkenntnissen nach aber nicht an Beute. Um 00:53 Uhr begaben sich bislang unbekannte Täter auf das Gelände eines Lebensmittelmarktes an der "Meppener Straße" und versuchten, sich auch hier gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Bäckerei zu verschaffen. Der Versuch misslang. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit unklar. Ob beide Taten miteinander in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

