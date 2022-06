PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Idstein: Körperverletzung auf privater Feier

Bad Schwalbach (ots)

In der Nacht von Samstag, 11.06.2022 auf Sonntag, 12.06.2022 kam es auf einer privaten Feier in Hünstetten-Limbach zu einer Auseinandersetzung, bei der ein Gast verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet ein 28-jähriger Taunussteiner mit einem bislang unbekannten Gast in Streit. Dieser mündete in eine handfeste Auseinandersetzung, bei der der Taunussteiner zu Boden fiel und sich durch eine zerbrochene Flasche eine Schnittwunde am Arm zuzog. Der Verletzte wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter konnte vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Die Polizeistation in Idstein hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls, sich mit der Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer 06126/93940 in Verbindung zu setzen. Gefertigt: Hilbrecht, POK´in

