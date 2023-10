Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Einbruch in Tankstelle

Hünxe (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, gegen kurz vor 3 Uhr, drangen zwei Unbekannte Personen, nach aufhebeln der Eingangstür, in den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Schermbecker Landstraße ein.

Bei Eintreffen der ersten Streifenwagen war die Vernebelungsanlage im Verkaufsraum der Tankstelle noch aktiv.

Da zu diesem Zeitpunkt nicht klar war, ob sich die Täter noch in der Tankstelle befinden und wegen der Vernebelungsanlage der Innenraum nicht vollständig eingesehen werden konnte umstellten die Polizistinnen und Polizisten das Gebäude und durchsuchten es. Die Täter konnten in der Tankstelle nicht mehr angetroffen werden.

Ein Verantwortlicher der Tankstelle erschien vor Ort und teilte mit, dass er auf einer Videoaufzeichnung zur Tatzeit zwei Personen in der Tankstelle gesehen hätte. Die Auswertung dauert derzeit an.

Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern derzeit an.

Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 02064-622-0 bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell