Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.10.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Kupferzell: Regenrinne beschädigt und abgehauen

Im Kupferzeller Akazienweg wurde am Wochenende eine Regenrinne von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Zwischen Freitag und Montag wendete der Lenker eines großen Fahrzeugs sein Gefährt in der Sackgasse und blieb dabei wohl an der Regenrinne in über 2,60 Metern Höhe hängen. Dabei gingen einige Dachziegel zu Bruch und die Rinne wurde beschädigt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 750 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegen.

Künzelsau: Unfall durch Sekundenschlaf? - Polizei sucht Zeugen

In der Künzelsauer Bahnhofstraße kam es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines VWs stand gegen 16.50 Uhr an einer Ampel und wollte nach links in Richtung Bad Mergentheim abbiegen. Als die Ampel grün wurde, fuhr der Mann los Und wurde vermutlich von einem Sekundenschlaf übermannt, weshalb er mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geriet. Durch das Hupen anderer Verkehrsteilnehmer kam der 50-Jährige wieder zu sich, konnte eine Kollision mit der Leitplanke jedoch nicht mehr verhindern. Der Wagen wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.500 Euro. Zeugen die den Unfall beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

