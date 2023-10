Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.10.2023 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Nachdem ein Motorradfahrer am Montagmorgen in Heilbronn bei einem Unfall schwer verletzt wurde, sucht die Polizei Zeugen des Geschehens. Gegen 9.45 Uhr befuhr ein 40-Jähriger mit seiner BMW die Kreisstraße 9553 von Leingarten in Fahrtrichtung Klingenberg und wollte den Tesla eines 35-Jährigen überholen. Als sich das Zweirad auf gleicher Höhe mit dem PKW befand, soll der Fahrer des Autos aus bisher unbekannter Ursache nach links gelenkt haben, so dass sich beide Fahrzeuge auf der Gegenfahrbahn befanden. Im weiteren Verlauf kam es zu einer Berührung zwischen PKW und Motorrad, weshalb der 40-Jährige stürzte, sich schwer verletzte und in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der Sachschaden am Tesla und der BMW wird auf circa 7.000 Euro geschätzt. Wer kann Angaben zum Unfallhergang machen? Hinweise nimmt der Verkehrsdienst in Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 5130 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell