Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.10.2023 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Beilstein-Schmidhausen: Garage geriet in Vollbrand

Am Montagmittag rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und die Polizei zu einem Gebäudebrand in Beilstein-Schmidhausen aus. Gegen 16.15 Uhr brach in einer Rohbaugarage in der Schloßgartenstraße ein Feuer aus. Die alarmierte Feuerwehr konnte die Flammen eindämmen und zeitnah löschen. Die Brandursache ist unklar. Nach aktuellem Sachstand wurde niemand durch den Gebäudebrand verletzt. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell