Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG DES POLIZEIPRÄSIDIUMS HEILBRONN VOM 10.10.2023 MIT EINEM BERICHT AUS DEM STADTKREIS HEILBRONN

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Verkehrsunfall zwischen Stadtbahn und E-Scooter

Am Montag, 09.10.2023, gegen 19:40 Uhr, fuhr eine Stadtbahn der Linie S4 an der Haltestelle "Harmonie", in der Moltkestraße in Heilbronn, planmäßig in Fahrtrichtung Finanzamt ab. Eine 30-jährige E-Scooter-Lenkerin befuhr zur gleichen Zeit die Gymnasiumstraße in Richtung "Bismarckplatz". An der Kreuzung Moltkestraße / Gymnasiumstraße missachtete die E-Scooter-Fahrerin, nach aktuellem Erkenntnisstand, das rote Signal der dortigen Lichtzeichenanlage und übersah zugleich die heranfahrende Stadtbahn. Bei der Kollision mit der Stadtbahn wurde die 30-Jährige schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde sie in das Klinikum am Gesundbrunnen gebracht. In der Stadtbahn, deren Fahrer noch eine Notbremsung eingeleitet hatte, wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden am E-Scooter beläuft sich auf ca. 250 Euro, während der Schaden an der Stadtbahn auf ca. 2.000 Euro beziffert wird. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Heilbronn, Tel. 07131 7479-0, zu melden.

