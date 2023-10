Feuerwehr Kleve

FW-KLE: Löschgruppe Warbeyen feiert mit dem Stadtfeuerwehrfest ihr 100-jähriges Jubiläum

Kleve-Warbeyen (ots)

Am vergangenen Samstag (30. September 2023) fand das Stadtfeuerwehrfest der Feuerwehr Kleve in Warbeyen statt. Nach einem Festumzug durch den Klever Ortsteil wurden zahlreiche Kameradinnen und Kameraden für die langjährige Mitgliedschaft geehrt und einige in die Ehrenabteilung überstellt. Der Abend klang bei Live-Musik im Festzelt auf dem Hermesplatz aus. Das Stadtfeuerwehrfest fand dieses Jahr im "Paradies" Warbeyen statt, weil die Löschgruppe Warbeyen der Feuerwehr Kleve in diesem Jahr ihr einhundertjähriges Bestehen feiert.

Bei bestem Wetter bahnte sich der Festumzug mit ca. 220 Mitgliedern der Feuerwehr Kleve und zahlreichen geladenen Gästen von der Feuerwache an der Huisberdener Straße zur Festwiese am Hahnenacker. Der Leiter der Feuerwehr Kleve, Ralf Benkel, fasste kurz den Einsatz am Vortag zusammen, bei dem sich 160 Helfer der Feuerwehr und Hilfsorganisationen im Rahmen einer Kampfmittelräumung um 4.500 Klever Bürger kümmerten. Er betonte, dass die Klever auch achtzig Jahre nach Kriegsende immer noch mit dessen Folgen zu kämpfen hätten. Er schlug den Bogen zu den Kameraden in der Ukraine, denen er auch weiterhin Unterstützung zusagte.

Schließlich kam er zur Löschgruppe Warbeyen, die in diesem Jahr ihr einhundertjähriges Bestehen feiern darf. Er hob hervor, dass Aufgaben hier weit über den Brandschutz und die Hilfeleistung hinaus gehen würden und man durch die tiefe Verwurzelung im Dorf erfolgreich zu einer funktionierenden Gemeinschaft beitrüge.

Beim Stadtfeuerwehrfest ist es üblich, verdiente Mitglieder für ihr langjähriges Engagement im den Dienst bei der Feuerwehr zu ehren.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr Kleve wurden geehrt:

- Michael Reintjes und Mathias Portz von der Löschgruppe Donsbrüggen, - Henrik Derksen und Georg Hoymann vom Löschzug Kellen, - Christina Coumans vom Löschzug Materborn, - Tobias Kempkes von der Löschgruppe Reichswalde und - Peter Look-Hollenders von der Löschgruppe Griethausen

Für 35 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr Kleve wurden geehrt:

- Anja Verstraeten vom Musikzug, - Friedhelm Schübbe von der Löschgruppe Reichswalde, - Frank Kunders vom Löschzug Rindern und - Christoph Janßen vom Löschzug Kellen

In die Ehrenabteilung wurden überstellt:

- Klaus Voßkamp von der Löschgruppe Donsbrüggen, - Karl Knöller von der Löschgruppe Griethausen und - Heiner Evers von der Löschgruppe Schenkenschanz

Nachdem der Musikzug die Nationalhymne angestimmt hatte, zog man zurück in Richtung Hermesplatz und in das dortige Festzelt ein. Hier sprachen noch der stellvertretende Bürgermeister Joachim Schmidt und der Kreisbrandmeister Rainer Gilles ihr Grußworte.

Dann gab es noch zwei überraschende Ehrungen: Dem Dirigenten des Musikzuges, Georg Arntz, wurde die silberne Ehrennadel des Kreisfeuerwehrverbandes verliehen, da er die Feuerwehrmusik auf Stadt- und Kreisebene nachhaltig geprägt hat. Der stellvertretende Leiter der Feuerwehr, Daniel Scholz, erhielt zur Anerkennung seiner Dienste im Rahmen der Flutkatastrophe an der Ahr eine Auszeichnung des Landes Rheinland-Pfalz. Nach einer kurzen Pause ging der Abend dann in den öffentlichen Feuerwehrball mit der Liveband "Skip Direction" über.

Dank gilt der Löschgruppe Warbeyen für die gute Organisation der Veranstaltung, dem Spielmannszug und dem Musikzug für die eindrucksvolle Begleitung des Festumzuges und den Gemeinden Kranenburg und Bedburg-Hau, die für die Zeit der Veranstaltung den Grundschutz in Kleve sicherstellten. Eine Staffel der Feuerwehr Kleve stand während der Veranstaltung einsatzbereit in Warbeyen, um die Kameradinnen und Kameraden aus Bedburg-Hau und Kranenburg im Erstfall einweisen zu können.

(weitere Bilder unter https://feuerwehr-kleve.de/346)

