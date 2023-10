Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall mit rund 2.000 Euro Schaden (09.10.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei am Montag gegen 23.30 Uhr auf der Vöhrenbacher Straße aus dem Verkehr gezogen. Eine Polizeistreife kontrollierte einen 52-Jährigen in einem BMW X1 und gab dem Fahrer Anhaltezeichen. Als der Mann am rechten Fahrbahnrand anhielt, streifte er einen dort geparkten Ford C-Max. Die Polizisten bemerkten beim Fahrer des BMW deutlichen Alkoholeinfluss, was ein Atemalkoholtest mit knapp einem Promille unterstrich. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe und er musste seinen Führerschein abgeben. Gegen den Mann läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.

