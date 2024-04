Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen, L 225, Lkr. Tuttlingen) Unfall mit drei Schwerverletzten - Rettungshubschrauber im Einsatz

Immendingen, L 225, Lkr. Tuttlingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit drei schwer verletzten Personen und einem folgenden Einsatz eines Rettungshubschraubers ist es am Freitagnachmittag, gegen 15 Uhr, auf der Landesstraße 225 im Bereich der Abzweigung Güterbahnhofstraße bei Immendingen gekommen. Ein gerade 30 Jahre alt gewordener Fahrer eines Hyundais i30 wollte von der Güterbahnhofstraße nach links auf die L 225 in Richtung Immendingen abbiegen. Hierbei kam es zur heftigen Kollision mit einem Skoda Fabia, dessen 25-jährige Fahrerin auf der bevorrechtigten L 225 von Immendingen in Richtung Mauenheim unterwegs war. Bei dem Unfall zogen sich der 30-jährige Hyundai-Fahrer, eine 24-jährige Mitfahrerin im Hyundai und die Skoda-Fahrerin schwere Verletzungen zu. Nach einer Erstbehandlung durch die mit Notarzt eintreffenden Rettungskräfte unter Hinzuziehung eines Rettungshubschraubers musste der lebensgefährlich verletzte Hyundai-Fahrer zur weiteren Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum geflogen werden. Rettungswagen brachten die beiden ebenfalls schwer verletzten Frauen in umliegende Kliniken. Ein Abschleppdienst kümmerte sich nach der Unfallaufnahme um die Reinigung der Fahrbahn und den Abtransport der beiden nicht mehr fahrbereiten und mit rund 25.000 Euro erheblich beschädigten Autos. Die L 225 musste im Bereich der Unfallstelle vorübergehend voll gesperrt werden.

