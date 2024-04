Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz a.N./ Lkr. Rottweil) Unfall beim Abbiegen- zwei leicht verletzte Personen (18.04.2024)

(Sulz a.N. (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich Donnerstag auf der Glattalstraße im Bereich einer Tankstelle ereignet hat, ist ein Autofahrer und seine Beifahrerin leicht verletzt worden. Ein 20-Jähriger fuhr gegen 13.15 Uhr mit einem VW Golf von Bettenhausen in Richtung Hopfau und bog auf Höhe einer Tankstelle nach links ab. Hierbei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Mercedes, dessen 76-jähriger Fahrer in Richtung Bettenhausen unterwegs war. Bei dem Unfall zog sich der Mercedes-Fahrer sowie seine 73-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen zu. An den beiden beteiligten Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 14.000 Euro.

