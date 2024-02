Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Radfahrer leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Bodenwerder (ots)

Am Montag (19.02.24) kam es in der Dorfstraße in Bodenwerder zu einem Verkehrsunfall. Ein 32 Jahre alter Radfahrer befuhr im Ortsteil Kemnade die Dorfstraße in Richtung Hamelner Straße. Dabei kam ihn ein mutmaßlich dunkelblauer Audi A4 mit polnischen Kennzeichen und hoher Geschwindigkeit entgegen. Der Fahrer des Audi umfuhr zum Unfallzeitpunkt am Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeuge, wodurch er auf die Gegenfahrspur des Radfahrers geriet. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fahrradfahrer. Das Fahrrad wurde durch den Zusammenstoß beschädigt und der 32-Jährige leicht verletzt. Der Führer des Audi entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Personen, die Hinweise auf die/den Unfallverursacher/in oder das beteiligte Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Bodenwerder, Tel.: 05533-40831-0, in Verbindung zu setzen.

