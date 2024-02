Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Seitenscheiben an drei Pkw eingeschlagen - Polizei bittet um Hinweise

Lauenförde (ots)

In der Zeit von Samstag, 24.02.2024, 11.00 Uhr, bis Sonntag, 25.02.2024, 09.30 Uhr, machten sich am Bahnhof Lauenförde bislang unbekannte Täter an drei geparkten PKW zu schaffen und beschädigte die Seitenscheiben der geparkten Fahrzeuge.

Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die verdächtige Personen/Fahrzeuge/ Wahrnehmungen im genannten Zeitraum festgestellt haben, sich mit der Polizei Holzminden unter der Rufnummer 05531-9580, per Email an poststelle@pk-holzminden.polizei.niedersachsen.de oder mittels Online-Wache der Polizei (www.onlinewache.polizei.niedersachsen.de) in Verbindung zu setzen.

