POL-HM: Polizei Bad Pyrmont stellt bei Verkehrsüberwachungsmaßnahmen am Wochenende mehrere Verstöße fest (1x Fahren ohne Fahrerlaubnis, 3x Verstöße gemäß § 24a StVG, 1x Trunkenheit im Straßenverkehr)

Bodenwerder (ots) - In der Ortschaft Vahlbruch kam es auf der Riesenbergstraße in Richtung Glesse bereits in der Zeit von Mittwoch (21.02.2024), 18.00 Uhr, bis Donnerstag (22.02.2024), 13.30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein, am Fahrbahnrand abgestellter, grauer Daimler-Benz mit "MI" Kennzeichen an der ...

mehr