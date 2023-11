Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholfahrt festgestellt

Hildburghausen (ots)

Freitagabend stellten die Beamten der Einsatzunterstützung Suhl in der Straße "Am Friedhof" in Hildburghausen bei einem 54-jährigen VW-Fahrer fest, dass dieser unter Alkoholeinfluss gefahren war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,89 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt. Ihn erwartet jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

