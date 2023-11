Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zigarettenautomat im Wald entdeckt

Harras/Brünn (ots)

Samstagnachmittag stellte ein Zeuge einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten in einem Waldweg zwischen Goßmannsrod und Harras fest und informierte die Polizei. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass der Automat sich ursprünglich in der Schleusinger Straße in Brünn befunden hatte, bevor unbekannte Täter ihn gewaltsam entwendeten. Die Ermittlungen zum Sachverhalt laufen. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0295019/2023 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

