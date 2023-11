LPI-SHL: Radfahrerin prallt gegen Auto

Zella-Mehlis (ots) - In der Zeit von Freitagmittag bis Sonntagmittag beschädigten unbekannte Täter Fensterscheiben an sieben Garagen in der Schönauer Straße in Zella-Mehlis. Nach derzeitigen Ermittlungsstand wurden die Garagen durch die Unbekannten jedoch nicht betreten. Es entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 ...

