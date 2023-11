LPI-SHL: Fensterscheiben eingeschlagen

Meiningen (ots) - Ein Unbekannter entwendete am Sonntag in der Zeit von 01:00 Uhr bis10:55 Uhr beide Kennzeichentafeln eines Audi, der am Straßenrand in der Freitagsgasse in Meiningen abgestellt war. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit Angabe des Aktenzeichens 0295370/2023 bei der Meininger Polizei zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl Telefon: ...

