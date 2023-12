POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Saterland/Strücklingen - Versuchter Einbruch Am Freitag, 8. Dezember 2023, zwischen 1.00 Uhr und 7.55 Uhr, versuchte eine bislang unbekannte Person in ein Wohnhaus in der Straße Im Dorfe einzubrechen. Dies misslang. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland 04498 923770 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta PHKin Uta-Masami Bley Pressestelle Telefon: ...

