Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Pedelecs aus Stall entwendet

In der Zeit zwischen Samstag, 9. Dezember 2023, 14.30 Uhr, und Sonntag, 10. Dezember 2023, 10.00 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person Zugang zu einem Stall in der Timper Straße und entwendete aus diesem zwei verschlossene Pedelecs der Marke Cube Cross Hybrid Pro 625 in den Farben orange und grün. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt unter 04444 967220 entgegen.

Holdorf - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 10. Dezember 2023, um 15.20 Uhr befuhr ein 38-Jähriger aus Quakenbrück die Handorfer Straße mit einem Pkw und Anhänger, obwohl er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Vechta - Diebstahl von Kabeltrommeln

Am Samstag, 9. Dezember 2023, gegen 14.45 Uhr wurden in der Grafenhorststraße, auf dem dortigen Baustellengelände eines Altenwohnheims, durch unbekannte Personen mehrere Kabeltrommeln entwendet. Die Unbekannten flüchteten mit einem weißen Transporter. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Telefon-Nummer 04441-943-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell