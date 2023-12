Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariats Vechta vom 09.-10.12.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Diebstahl eines Kühlaufliegers

Am 09.12.2023 ist es gg 00:20 Uhr zum Diebstahl eines Kühlaufliegers in Lohne / Brockdorfer Esch gekommen. Auffällig ist an dem weißen Auflieger die Aufschrift "fresh" in hellgrüner Farbe. Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Lohne unter der Telefonnummer 04442-808460 in Verbindung zu setzten.

Visbek - Tageswohnungseinbruch

Am 09.12.2023 ist es über Tag zum Einbruch in einem Wohnhaus im Kädelers Kamp in Visbek gekommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Telefonnummer 04441-9430 in Verbindung zu setzten.

Damme - Trunkenheitsfahrt

Am 09.12.2023 wurde gg 17: 45 Uhr durch einen Zeugen der Polizei mitgeteilt, dass auf der Wiesenstraße in Damme ein PKW- Fiat in Schlangenlinien fahre. Das Fahrzeug konnte durch Polizeibeamten auf dem Parkplatz beim Kino kontrolliert werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der 32 jährige Fahrer unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Dem Mann wurde im Dammer Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Zudem wurde ein weiteres Verfahren gegen den Mann zum Nachteil der eingesetzten Polizeibeamten eingeleitet, da er sich sehr renitent und beleidigend während der polizeilichen Maßnahme zeigte. Aufgrund dessen verbrachte er auch die Nacht im Polizeigewahrsam.

Dinklage - Verkehrsunfall

Am 09.12.2023 ist es gg 18:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Dinklage auf der Langen Straße gekommen. Ein 37 jähriger Radfahrer fuhr auf einen geparkten PKW auf und beschädigten diesen dabei leicht. Da der Radfahrer betrunken war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Fahren unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde bei einem 29 - jährigen Mann aus Lohne in Vechta am 09.12.23 gg 21:40 Uhr festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln steht. Aufgrund dessen wurde ihm eine Blutprobe abgenommen. Zudem wurde ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet, da er auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Aufgrund dessen wurde auch gegen die Halterin ein Verfahren eingeleitet, da der Mann nicht zum ersten Mal aufgefallen ist.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 09.12.2023 konnte gg 12:35 Uhr bei einem 38 - jährigen Lohner im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Lohne festgestellt werden, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Das entsprechende Strafverfahren wurde eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall

Am 10.12.2023 befuhr ein 35 - jähriger Mann aus Goldenstedt gg 01:00 Uhr mit seinem PKW VW den Visbeker Damm aus Richtung Visbek kommend in Richtung Vechta. Kurz vor dem Kreisverkehr in Holtrup kam er mit seinem PKW nach links von der Fahrbahn ab und verlor im weiteren Verlauf die Kontrolle über sein Fahrzeug. Schließlich kam er auf dem Kreisverkehr zum Stehen und verursachte bei dem Unfall Sachschaden an der Verkehrseinrichtung, wie auch am PKW. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Dem Goldenstedter wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein abgenommen.

