POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich des PK Vechta vom 09.12.23

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht

Vermutlich in der Nacht zum Freitag, 08.12.23, beschädigt ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer in Steinfeld, Diepholzer Straße / Einmündung Lehmder Straße ein auf einer Verkehrsinsel stehendes Verkehrszeichen derart, dass dieses umknickt und anschließend leicht auf die Fahrbahn in Fahrtrichtung Diepholz hineinragt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Steinfeld (05492 / 960660) zu melden.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Freitag gegen 07:20 Uhr kam es auf der Windallee in Vechta zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 15-jähriger Fußgänger aus Vechta leicht verletzt wurde. Ein 53-jähriger Vechtaer fuhr in einen Kreuzungsbereich an der Ravensberger Straße/ Dominikanerweg ein und stieß dort mit einem querenden Fußgänger zusammen. Dieser wurde dabei leicht verletzt.

