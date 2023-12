POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Löningen - Diebstahl

Im Tatzeitraum vom 07.12.2023/22:00 Uhr bis zum 08.12.2023/10:00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Blumentopf und eine Videokamera von der offen zugänglichen Terrasse eines Einfamilienhauses in der Straße "Zum tiefen Weg" in 49624 Löningen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Löningen unter der Rufnummer 05432/803840 in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg - Kennzeichendiebstahl

Im Tatzeitraum vom 07.12.2023/23:00 Uhr bis zum 08.12.2023/10:00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein an einem PKW in der Geschwister-Scholl-Straße in 49661 Cloppenburg angebrachtes Kennzeichenpaar. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Cloppenburg unter der Rufnummer 04471/1860-0 in Verbindung zu setzen.

Essen (OL) - Tageswohnungseinbruch

Am 08.12.2023, in der Zeit von 15:00 Uhr bis 20:00 Uhr, hebelten derzeit unbekannte Täter ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Aldburgis Straße in 49632 Essen (OL). Aus dem Haus wurden wertvolle Sammlerstücke (Münzen) entwendet. Der genaue Schadenswert ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Cloppenburg unter der Rufnummer 04471/1860-0 in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg - Diebstahl E-Scooter

Am 08.12.2023, in der Zeit von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter ein mit einem Fahrradschloss gesicherten E-Scooter der beim Fahrradstand eines Einkaufmarktes in der Soestenstraße in 49661 Cloppenburg abgestellt war. Außerdem wurde ein weiterer gesichert abgestellter E-Scooter, in der Zeit von 16:00 Uhr bis 20:00 Uhr, in der Lange Straße in 49661 Cloppenburg entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Cloppenburg unter der Rufnummer 04471/1860-0 in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht, Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol und Drogen, Fahren ohne FE, Urkundenfälschung, Versicherungsverstoß, usw.

Am 09.12.2023, um 00:05 Uhr, touchierte ein 33-Jähriger aus Bremen beim rückwärts Ausparken einen anderen PKW-Fahrer in der Straße Industriezubringer in 49661 Cloppenburg. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort und flüchtete in der Folge auch von der Polizei. Intensive Fahndungsmaßnahmen führten schließlich zum Auffinden des 33-jährigen Fahrzeugführers. Dieser stand offensichtlich unter Alkohol- (0,77 Promille) und Drogeneinfluss. Entsprechende Vortests und in der Folge eine Blutprobenentnahme wurden durchgeführt. Außerdem ist der 33-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem befanden sich falsche Kennzeichen am genutzten PKW und es bestand kein Versicherungsschutz. Gegen den Fahrzeugführer wird nun aufgrund diverser Straftaten ermittelt.

