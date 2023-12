Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Lohne - Diebstahl aus Schuppen

In der Zeit zwischen Mittwoch, 6. Dezember 2023, und Donnerstag, 7. Dezember 2023, 5.00 Uhr, brach eine bislang unbekannte Person in einen Schuppen in der Nieberdingstraße ein und entwendete zwei Pedelecs der Marke Haibike. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Diebstahl von Baggerlöffeln

In der Zeit zwischen Mittwoch, 6. Dezember 2023, 17.00 Uh rund Donnerstag, 7. Dezember 2023, 7.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen in der Dinklager Straße von einem Grundstück drei Baggerlöffel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Einbruchdiebstahl in Schnellrestaurant

In der Zeit von Mittwoch, 06. Dezember 2023, 21.45 Uhr bis Donnerstag, 07. Dezember 2023, 10.00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Personen Zugang zu den Räumen eins Schnellrestaurants in der Lindenstraße. Hier entwendeten sie diverses Werkzeug sowie Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Damme - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 07. Dezember 2023, kam es auf einem Parkplatz in der Lindenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Um 07.30 Uhr parkte eine 24-jährige Frau aus Neuenkirchen-Vörden ihren grauen KIA Rio auf einem dortigen Parkplatz. Als sie um 14.30 Uhr zurückkehrte, stellte sie einen Unfallschaden fest. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hatte vermutlich beim Ein- oder Ausparken die Beschädigung in Höhe von 1.000,00 EUR verursacht und anschließend unerlaubt die Unfallstelle verlassen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Lohne - Ergänzungsmeldung entwendeter Maserati

Hinsichtlich des am 06. Dezember 2023 in Lohne entwendeten schwarzen Maserati Ghibli Trofeo, der im Großraum Hannover von einer Zeugin festgestellt wurde, wird ergänzend mitgeteilt, dass das Fahrzeug nach der Sichtung nicht an Ort und Stelle belassen, sondern gesichert untergestellt wurde. Es wird im Laufe der kommenden Woche an die rechtmäßigen Eigentümer übergeben.

