Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Exhibitionistische Handlungen vor einem Kind

Am Mittwoch, 6. Dezember 2023, gegen 16.00 Uhr, soll es zu einer exhibitionistischen Handlung vor einem Kind in der Straße Im Felde gekommen sein. Das Kind befand sich zu diesem Zeitpunkt zu Fuß auf dem Weg von der Schule nach Hause und wurde dort von einem Unbekannten angesprochen. Im weiteren Verlauf soll es zu exhibitionistischen Handlungen gekommen sein. Dabei saß der bislang unbekannte Mann in einem grauen Pkw mit Vechtaer Kennzeichen. Das Kind entfernte sich daraufhin von der Örtlichkeit und vertraute sich seiner Mutter an. Es konnte den Mann wie folgt beschreiben: -ca. 35 Jahre alt, -sprach akzentfreies Deutsch, -dunkle, 3-4 cm lange Haare, -tiefer Haaransatz, -leicht knubbelige Nase. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Geldbörsendiebstahl

Am Donnerstag, 7. Dezember 2023, gegen 11.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person eine Geldbörse aus einer Handtasche der 65-jährigen Geschädigten. Die Frau befand sich zu diesem Zeitpunkt für Einkäufe in einem Lebensmitteldiscounter in der Warthestraße. Die Handtasche hatte sie am Einkaufswagen aufgehängt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Molbergen - Geldbörsendiebstahl

Am Donnerstag, 7. Dezember 2023, gegen 11.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person die Geldbörse einer 82-jährigen Frau, als sich diese in einem Lebensmittel-Discounter in der Cloppenburger Straße aufhielt. Die Geldbörse wurde im Markt aufgefunden, jedoch war das Bargeld entnommen worden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter 04475 941220 entgegen.

Cloppenburg - Pedelec-Diebstahl

Am Donnerstag, 7. Dezember 2023, gegen 2.07 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Damen-E-Bike der Marke Hercules Futura Compi. Kurz darauf wurde auch ein Mountain-E-Bike der Marke Giant Stormguard gestohlen. Beide Fahrräder standen verschlossen in der Gerhart-Hauptmann-Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Ermke - Schockrufer veranlasst Seniorin zur Übergabe von Schmuck

Am Mittwoch, 6.Dezember 2023, erhielt eine Seniorin aus der Gemeinde Molbergen einen Anruf von einer unbekannten Person, die mitteilte, dass ihr Neffe einen Verkehrsunfall verursacht habe und dabei eine Person verstorben sei. Die unbekannte Person gab vor, von der Polizei zu sein und hat in der Folge die Frau mit einem angeblichen Rechtsanwalt verbunden. Für ihren Neffen sollte die Frau dann eine Kaution hinterlegen, damit dieser nicht in Untersuchungshaft müsse. In der weiteren Folge vereinbarte man, dass Schmuck als Kaution hinterlegt werden könne. Daraufhin holte eine unbekannte Person gegen 17.00 / 17.30 Uhr den Schmuck bei einem Wohnhaus in der Ringstraße ab. Es soll sich hier um einen jungen, leicht stabilen Mann gehandelt haben. Er habe eine mitteilgraue Hose getragen und hatte kurze dunkelbraune Haare. Er sei mit einem dunklen Pkw zur Örtlichkeit gekommen, welchen er etwas entfernt geparkt hatte. Kurz darauf, als die Frau mit den Eltern telefoniert hatte, flog der Schwindel auf. Wer hat im oben genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Ringstraße wahrgenommen und kann Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 oder die Polizei Molbergen unter 04475 941220 entgegen.

Cloppenburg OT Bethen - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Donnerstag, 07. Dezember 2023, kam es gegen 17.15 Uhr auf der Ahlhorner Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 29-jährige Fahrzeugführerin aus Cloppenburg befuhr die Bundesstraße B213 in Richtung Ahlhorn. Als sie beabsichtigte, nach links auf die Bundesstraße B72 abzubiegen, übersah sie einen entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten PKW-Fahrer aus Höltinghausen. Es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurde der Pkw der 29-Jährigen zunächst gegen ein Verkehrszeichen und sodann gegen einen stehenden Pkw eines 49-jährigen Cloppenburgers geschleudert, welcher in dieser Situation gerade von der Abfahrt B72 auf die B213 abbiegen wollte. Durch die Kollision wurden die Cloppenburgerin und der Höltinghauser leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von 12500 Euro.

Löningen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 06. Dezember 2023, kam es zwischen 10.00 Uhr und 10.45 Uhr auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Angelbecker Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte dort einen dort ordnungsgemäß abgestellten grauen PKW Mercedes-Benz C200 eines 44-Jährigen aus Löningen. Hierdurch entstand im rückwärtigen Bereich des Fahrzeugs Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Der Schadensverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Verkehrsunfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter Tel.: (05432) 803840 entgegen.

Cloppenburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallfluchten

Am Donnerstag, 07. Dezember 2023, kam es zwischen 05.30 Uhr und 13.15 Uhr auf einem Parkplatz in der Resthauser Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte dort einen dort ordnungsgemäß abgestellten grauen PKW Audi A3 Sportback einer 41-jährigen Frau aus Garrel und verursachte Kratzer an der vorderen und hinteren Beifahrerseite. Der Schadensverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Verkehrsunfallort. Um 10.20 Uhr kam es Auf dem Hook zu einer Verkehrsunfallflucht: Eine 60-jährige Frau aus Lastrup hatte ihr graues Fahrzeug, Mercedes-Benz, G 400d, auf dem Parkplatz bei der Bushaltestelle abgestellt. Als sie zu ihrem PKW zurückkehrte, stellte sie einen Kratzer an der Fahrzeugseite fest. Sachdienliche Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell