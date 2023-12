Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Lastrup (Landkreis Cloppenburg)

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person unter Beteiligung einer Sattelzugmaschine mit Auflieger

Am 07.12.2023, gegen 21:05 Uhr, befuhr ein 25-Jähriger aus Lastrup die Bundesstraße 213 (Krapendorfer Straße in Höhe Ziegelstraße) in 49688 Lastrup in Fahrtrichtung Lastrup. Hier überholte er mehrere Fahrzeuge und stieß daraufhin mit einem entgegenkommenden 26-jährigen Fahrer einer Sattelzugmaschine mit Auflieger aus Emsbühren frontal zusammen. Der 25-jährige Unfallverursacher wurde durch den Unfall lebensgefährlich verletzt und klemmte zunächst in seinem PKW fest. Er konnte von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen und an den Rettungsdienst und dem Notarzt übergeben werden. In der Folge wird er vom Rettungsdienst in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Der beteiligte Fahrzeugführer der Sattelzugmaschine mit Auflieger wurde maximal leicht verletzt und vor Ort vorsorglich vom Rettungsdienst behandelt. Auf dem beteiligten Sattelauflieger waren mehrere Schweine geladen. Diese blieben augenscheinlich unverletzt. Ein Weitertransport wird seitens der verantwortlichen Firma veranlasst. Am Unfallort entstand ein großes Trümmerfeld. Die Bundesstraße 213 wird in diesem Bereich seitens der Straßenmeisterei vollgesperrt und der Verkehr wird entsprechend abgeleitet. Es erfolgt aktuell die Unfallaufnahme seitens der Polizei Cloppenburg und die Bergung der beteiligten Fahrzeuge. Eine Rundfunkdurchsage ist bereits erfolgt. Es wird ggf. nachberichtet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell