Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Bild-Infos

Download

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Mit Palmöl beladener LKW verliert Ladung

Am Donnerstag, 07. Dezember 2023, gegen 12.10 Uhr, wurde der Großleitstelle in Oldenburg durch einen aufmerksamen Zeugen mitgeteilt, dass von der Ladefläche eines in der Museumsstraße abgestellten LKW größere Mengen Öl in Richtung Hagenstraße auslaufen, welche durch den fließenden Straßenverkehr bis in die Osterstraße weitergetragen werden. Die Museums- und die Hagenstraße wurden durch die Polizei daraufhin umgehend weiträumig abgesperrt. An der Einsatzörtlichkeit waren zahlreiche Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr und des THW Cloppenburg sowie auch Mitarbeitende des Landkreises und der Stadt Cloppenburg im Einsatz. Der 54-jährige Fahrer des betroffenen LKWs gab an, dass es sich bei dem ausgelaufenen Öl um Palmöl handelt. Er hatte demnach kurz zuvor ca. 700 Liter, gelagert in Fässern, bei einem hiesigen, kartoffelverarbeitenden Betrieb abgeholt. Aus diesen Fässern lief das Öl aus bislang unbekannter Ursache aus. Die Restmenge des noch auf dem LKW bzw. des auf der Fahrbahn befindlichen Palmöls wurde durch das THW abgepumpt. Die Sperrung der Hagen- und Museumsstraße wird voraussichtlich noch bis 17.30 Uhr andauern. Mit der weiteren Reinigung des Fahrbahnbelages wurde eine Spezialfirma beauftragt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell