Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 06. Dezember 2023, 11.10 Uhr, befuhr eine 63-Jährige aus Vechta mit einem Pkw die Straße "Am Seekenhof" in Vechta. Als die 63-jährige im Einmündungsbereich zur Sophienstraße einbiegen wollte, übersah sie eine von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte 38-jährige Pkw-Fahrerin aus Vechta. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich die 38-Jährige leichte Verletzungen zuzog. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 6000,00 EUR.

Dinklage - Zeugenaufruf nach Diebstahl von Weihnachtsbäumen

Zwischen Dienstag, 05. Dezember 2023, 16.30 Uhr, und Mittwoch, 06. Dezember 2023, 11.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Tappehornstraße mehrere Weihnachtsbäume von einer Grünfläche neben einem dortigen Supermarkt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter Tel.: (04443) 977490 entgegen.

Lohne - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Mittwoch, 06. Dezember 2023, wurde gegen 13.20 Uhr auf der Dinklager Straße ein 29-jähriger Fahrer eines E-Scooters aus Lohne festgestellt, für den kein Versicherungsschutz bestand. Dem Lohner wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 06. Dezember 2023 wurde gegen 14.30 Uhr in der Bahnhofstraße ein 30-jähriger PKW-Fahrer aus Lohne einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 05. Dezember 2023, kam es um 18.30 Uhr in der Innenstadt Am Klapphaken zu einem Verkehrsunfall: Ein 27-jähriger PKW-Fahrer aus Visbek befuhr die Straße Am Klapphaken. An der Kreuzung zur Kolpingstraße beabsichtigt er, in den Kreuzungsbereich einzufahren. Hierbei übersah er einen von links kommenden, bevorrechtigten 30-jährigen Fahrzeugführer aus Steinfeld. Es kam zum Zusammenstoß. Die beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Ihre Fahrzeuge hingegen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die entstandene Schadenshöhe beläuft sich auf 10.000 Euro.

Damme - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fahrradfahrerin

Am Mittwoch, 06. Dezember 2023, kam es um 16.20 Uhr in der Lindenstraße zu einem Verkehrsunfall: Eine 46-jährige PKW-Fahrerin aus Damme beabsichtigte, von einem dortigen Parkplatz nach rechts auf die Lindenstraße aufzufahren. Hierbei übersah sie eine 83-jährige Fahrradfahrerin aus Damme, welche sich in dieser Situation auf dem Radweg in Fahrtrichtung Im Hofe befand. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die 83-Jährige leicht verletzt wurde.

Lohne - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 06. Dezember 2023, kam es gegen 17.40 Uhr auf der Vechtaer Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 19-jähriger PKW-Fahrer aus Lohne befuhr die Vechtaer Straße in Fahrtrichtung Vechta. Im Streckenverlauf geriet er nach rechts auf den Grünstreifen, lenkte gegen und überquerte dadurch die gesamte Fahrbahnbreite, bevor er letztlich linksseitig der Fahrbahn gegen eine Straßenlaterne prallte. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Der 19-Jährige blieb unverletzt. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Bakum - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 06. Dezember 2023, kam es gegen 20.30 Uhr auf der Essener Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 32-jähriger Fahrer eines weißen RENAULT Sattelschleppers mit Anhänger aus Diepholz befuhr die Essener Straße in Fahrtrichtung Essen (Oldenburg). Eine bislang unbekannte Fahrerin eines Treckergespanns befuhr die Essener Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung (Vechta). Dabei führte sie das Gespann mittig auf der Fahrbahn. Im Begegnungsverkehr innerhalb einer Kurve kam es dann zu einem Zusammenstoß mit dem Fahrzeug des Diepholzers. Hierdurch wurde der linke Außenspiegel seines LKW abgerissen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 500 Euro. Die Unfallverursacherin verließ die Unfallörtlichkeit ohne die Möglichkeit der Feststellung ihrer Personalien. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum unter Tel.: (04446) 959710 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell