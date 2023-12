Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Maserati entwendet Am 6. Dezember 2023, gegen 5.45 Uhr, wurde ein schwarzer Maserati Ghibli Trofeo von einem Grundstück in der Landwehrstraße entwendet. Das Fahrzeug stand unter einem dortigen Carport. Der Maserati fuhr dann in Richtung Bergweg davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Die Polizei fragt: Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in ...

mehr