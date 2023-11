Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung an PKW

Bad Bergzabern (ots)

Im Zeitraum 11.11.23 14:00 Uhr bis 14.11.20 11:30 Uhr wurde an einem geparkten PKW in der Theodor-Heuss-Straße die komplette Fahrerseite mittels einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Schaden am PKW wird auf ca. 1000 EUR geschätzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

