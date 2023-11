POL-PDLD: Lingenfeld - vorbildliche Eltern, zufriedene Polizei

Landau (ots) - Am 13.11.2023 wurden in der Zeit von 07.30 - 08.00 Uhr im Bereich An 44 in Landau die Beleuchtung der Fahrräder kontrolliert. 9 Fahrradfahrer mussten beanstandet werden. Insbesondere in der dunklen Jahreszeit ist eine intakte Beleuchtung äußerst wichtig. Daher werden in nächster Zeit weitere Kontrollen hinsichtlich der Thematik "Beleuchtung" folgen. ...

mehr