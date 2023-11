Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Betriebserlaubnis erloschen

Landau (ots)

Am 14.11.2023 wurde gegen 01:15 Uhr ein 21-jähriger BMW-Fahrer in Landau in der Maximilianstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass es zu Veränderungen am Fahrwerk kam. Konkret wurden hier nicht zugelassene Fahrwerksfedern verbaut. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet und die Zulassungsstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Der Betroffene gab an, mit seinem BMW unverzüglich bei einer Werkstatt vorstellig zu werden.

