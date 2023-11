POL-EL: Meppen - Öffentlichkeitsfahndung nach Raub (Foto)

Ohne (ots) - Im Januar kam es in Ohne an der Straße Bentheimer Diek zu einer Brandstiftung an einem Hühnerstall. Durch das Feuer verendeten damals insgesamt drei Kaninchen sowie acht Hühner (wir berichteten). Durch intensive Ermittlungsarbeiten der Polizei konnte ein heute 73 Jahre alter Mann als Tatverdächtiger ermittelt werden. Am gestrigen Tag erhielt der Mann nun vom Amtsgericht Nordhorn eine Bewährungsstrafe von ...

