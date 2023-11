Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Radfahrerin schwer verletzt

Wietmarschen (ots)

Am Mittwoch kam es auf der Südstraße in Wietmarschen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Eine 57-jährige Radfahrerin war gegen 12.10 Uhr auf dem Radweg an der B213 aus Richtung Nordhorn unterwegs und beabsichtigte in die Südstraße abzubiegen. Dabei übersah sie eine 38-jährigen VW-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Radfahrerin schwer verletzt wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6450 Euro.

