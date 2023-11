POL-EL: Haselünne - Zeugen nach Diebstahl einer Putzmaschine gesucht

Papenburg (ots) - Am Montag kam es gegen 13.55 Uhr auf der Straße Gasthauskanal in Papenburg zu einem Verkehrsunfall. Dabei kam es an einer dortigen Kreuzung zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einem VW Golf. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg, Tel.: 04961/926-0 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna ...

mehr