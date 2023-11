POL-EL: Meppen - Brand in Keller

Lingen (ots) - Am Montag gegen 16.53 Uhr hat sich auf dem Radweg der Bernd-Rosemeyer-Str. in Höhe des Fahrradparkhauses am Bahnhof ein Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern ereignet. Dabei ist eine bislang unbekannte 60-70-jährige Radfahrerin, einem 13-Jährigen, seitlich in das Fahrrad gefahren. Nachdem die ältere Dame sich vergewissert hat, dass dem Kind nichts geschehen ist, hat sie sich wieder auf ihr Pedelec ...

mehr